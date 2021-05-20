بعد وفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمير غانم ودلال عبدالعزيز

بعد وقت قصير من وفاة الفنان سمير غانم، كشفت مصادر طبية عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وقال إنها تعاني من فشل رئوي حاد.

وخلال تصريحات صحفية، قالت المصادر: “إن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من فشل رئوي، وحالتها الصحية غير مستقرة في الوقت الذي توضع فيه على جهاز تنفس صناعي”.

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فيما أشارت الصحيفة إلى أنه “لم يتم إعلام الفنانة دلال عبدالعزيز حتى الآن، بوفاة زوجها الفنان سمير غانم”، لافته إلى أن “مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية”.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن “الأخبار السيئة قد تزيد من حالة التعب الفنانة دلال عبد العزيز وعدم الاستقرار”.