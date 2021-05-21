بعد علمها بوفاة سمير غانم.. هذا ما حدث للفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير فنية متداولة عن تدهور كبير في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بعد وقت قصير من علمها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام متخصصة في الشأن الفني فإن معدل الأكسجين في دم الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز انخفض بنسبة 20%، مؤكداً أنها طلبت حضور جنازة سمير غانم رغم مرضها، ولم يتحدد حتى الآن بشكل نهائي موقفها رغم إلحاحها الشديد على التواجد في جنازة زوجها.

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وكانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن مصدر طبي قوله إن “الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من فشل رئوي، وتوضع على جهاز تنفس صناعي”.

وأضاف في وقت سابق أنه “لم يتم إعلام الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم”، لافتا إلى أن “مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية”، مشيراً إلى أن الأخبار السيئة قد تفاقم من تدهور حالتها، إلا أنه قد تم إعلامها فيما بعد بوفاة رفيق حياتها، الذي ارتبطت به بقصة حب استمرت 37 عاماً، رُزقا خلالها ببنتيهما الفنانتين دنيا وإيمي.