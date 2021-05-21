أول ظهور لشقيق سمير غانم.. لن تصدق حجم الشبه بينهما (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت جنازة الفنان الراحل سمير غانم حضور حسام غانم شقيق الفنان الراحل سمير غانم لمستشفى الصفا، وذلك للمشاركة في تشييع جثمان شقيقه، والذي توفى في الخميس 20 مايو الجاري.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين الحضور كل من الفنانة شيماء سيف، وكريم فهمي وزوجته وهشام ماجد وكريم السبكي ووفاء عامر وهشام جمال.

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كما انتشرت صورة لشقيقة الفنان الراحل، عقب وصولها للمستشفى.

يذكر أن أسرة سمير غانم أعلنت عدم وجود مراسم للعزاء، والاكتفاء بالجنازة من مسجد السلام بمدينة نصر إلى مسجد المشير في التجمع الخامس، على أن يتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل.

وأشارت تقارير فنية، إلى أن دلال عبد العزيز طلبت حضور جنازة سمير غانم رغم مرضها، ولم يتحدد حتى الأن بشكل نهائي موقفها رغم الحاحها الشديد على التواجد في جنازة زوجها.