كواليس استجمام عمرو دياب مع أصدقائه في الجونة.. أحيا حفلا بحضور عدد من نجوم الفن

عدن - ياسمين عبد العظيم - غادر الفنان عمرو دياب خلال الساعات الماضية إلى مدينة الجونة من أجل الاستجمام والإعداد لعدد من الأغنيات الجديدة لإشعال أجواء صيف عام 2021، التي من المقرر أن تكون بدايتها مع منتصف شهر يونيو المقبل.

دياب كان قد وصل مدينة الجونة منتصف أمس مع مدير فرقته أندرو، وعدد من أصدقائه المقربين، منهم رجل الأعمال محمد طلعت ومروان أمين وآخرين، وأحيا ليلة أمس حفلا خاصا في الجونة، حضره عدد من نجوم الفن والإعلام من بينهم الراقصة جوهرة.

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وكشفت تقارير أن هناك أغنيتين وضع دياب اللمسات الأخيرة عليهما، وهما من كلمات تامر حسين وتركي آل الشيخ، ومنهم أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبد المنعم ونادر حمدي.

وكان الموزع الموسيقي نادر حمدي، وصف الهضبة في تصريحات سابقة قائلا: «أنا لما بشوف الراجل ده، بشوفه بشكل تاني غيركم كلكم، أنا آسف طبعا بس بجد بشوفه أسطورة حية فيها مستقبل وحاضر وتاريخ ماشي على الأرض، ولسه بيمدنا بعطائه اللي أنا ماشفتش زيه في مطرب آخر، عشان كده بقّدر كل خطوة، وكل طلب بيطلبه مني لما بنشتغل مع بعض».

وأضاف حمدي، أن «عمرو دياب يمثل الأغنية المصرية ولو الراجل ده مش بيتعب عشان ينجح بالشكل ده، كان زماننا ما بنسمعش غير اللي بنسمعه اليومين دول مع احترامي لكل أنواع الفن، بس إحنا بنسعى للتحضر ولتحسين الذوق العام، وربنا يقدرنا جميعا، عمرو دياب أنا قولت اللي ماحدش قاله، وعملت اللي ماحدش عمله».

وطرح عمرو دياب في فبراير الماضي عطره الجديد من خلال الترويج له بإعلان ضم 3 موديلات، كل واحدة منهم تعيش في عالم آخر وقصة في خيالها مع عمر دياب بعد أن تشم العطر خلال مروره بجوارها.