محمد رمضان يتعرض لهجوم عنيف بعد نعيه سمير غانم بطريقة مستفزة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هجوم كبير تعرض له الفنان محمد رمضان على إثر نعيه الفنان الراحل سمير غانم، حيث كتب محمد رمضان على صفحتيه على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام عزاءً بوفاة الراحل صانع الكوميديا سمير غانم قائلاً الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح وأسطورة الكوميديا أستاذ سمير غانم، امتعتني كمشاهد وشهادتك في تاريخي وسام أتشرف به طول عمري.. ربنا يصبر قلوب كل جماهيرك وأسرتك”.

رمضان نشر جزء من مقطع فيديو لبرنامج “100 سؤال” والذي التقت فيه الإعلامية راغدة شلهوب بالفنان الراحل وسألته عن نجم الكوميديا في جيل الشباب، وأجاب عملاق الكوميديا أنه يرى محمد رمضان نجم كوميديان “فظيع” ومدح فيه بقوله ” محمد رمضان فظيع لما يعمل كوميديا، إنسان جميل، شاب جميل، وقلبه أبيض لما عمل فيلمه الكوميدي أنا ككوميديان حسيت بيه”.

جاءت تعليقات الجمهور مستنكرة طريقة محمد رمضان في تعزية أسرة سمير غانم، وزجّه باسمه وتكريسه لذاتيته، والحديث عن مآثره، حتى وهو يعزي فى وفاة الفنان الكبير.

ومن هذه التعليقات “مو معقول شو بتحب حالك حتى بتختار للموت مدح لحالك”، وعلق آخر ” هو لازم تدخل اسمك ف كل حاجة ما كفاية صورة أنت غريب”، وكتب آخر “كل ما يموت شخص لازم تنزل شهادة بيك”، “لازم تشكر في نفسك حتى وأنت بتعزي لا إله الا الله”، تعليق آخر من الجمهور استنكر طريقة محمد رمضان ” خبر موت سمير غانم شنو دخله برأيه عنك؟” ، “حتى وانت بتعزيه، جايب فيديو تشكر في نفسك يا ربي”، متابع آخر وصفه بالنرجسيه قائلاً ” النرجسية مرض متمكن منه”.

تعليق آخر من متابع وصفه بالتناقض قائلا ” انت متناقض حتى وانت بتعذى المفروض انت بتعرفنا خبر وفاة نجم كبير زى سمير غانم الله يرحمة وجايبة وهو بيمجد ويشكر فيك”.

رحل صانع الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا 20 مايو، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاماً، ويعد من أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ الفن العربي.