تفاصيل المشاجرة التي وقعت أثناء دفن سمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت وسائل الإعلام المصرية مقطع فيديو أظهر وقوع مشاجرة وتشاحن بين عدد من المشاركين من الجمهور والمحبين في جنازة الفنان الراحل سمير غانم، أما مقبرته.

ووقعت المشاجرة خلال دفن الفنان الراحل سمير غانم الجمعة 21 مايو الجاري.

ورصدت الكاميرات المشاجرة، التي وقعت أمام مقبرة الفنان الراحل، حيث طالب الحضور من بعض الأشخاص الخروج من المكان ووقف التصوير.

وأظهر الفيديو المشيعين من محبي الفنان الراحل وهم يتدافعون أمام القبر الذي دفن فيه بينما يقوم آخرون بمنعهم ويرددون : يا جماعة عيب لا إله إلا الله احترموا حرمة الميت.

وتوفي سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.