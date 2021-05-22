آخر التطورات الصحية للفنانة انتصار الشراح.. صورة من داخل المستشفى

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان الكويتي محمد العجيمي عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح بعد أن تعرضت لأزمة صحية منذ أشهر ودخلت المستشفى على آثرها.

وشارك محمد العجيمي صورة للفنانة انتصار الشراح أثناء زيارته لها في المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج حيث ظهرت على السرير مبتسمة ومتصلة بالأجهزة الطبية.

وأوضح العجيمي آخر تطورات حالتها الصحية مشيراً إلى أنها بدأت في التحسن والاستجابة معلقاً على الصورة :”الحمد لله، قاعدة تتجاوب مع العلاج”، مطالبًا الجمهور عدم نسيانها من الدعاء.

كانت الفنانة انتصار الشراح تعرضت لوعكة صحية خلال الشهور الماضية، دخلت على إثرها المستشفى ليتم علاجها وتخرج بعدها بأيام، وطمأنت النجمة الكويتية جمهورها وخرجت في فيديو، بدت فيه حالته الصحية أكثر استقراراً.

وظهرت انتصار الشراح في الفيديو، الذي نشرته الإعلامية مي العيدان، وقتها، في حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، مرتدية كمامة، وتتحدث إلى جمهورها موجهة رسالة شكر إلى كل متابعيها وكل من حرص على الاطمئنان على حالتها الصحية.