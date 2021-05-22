شكرا لاهتمامكم بخبر منذ 6 سنوات.. مخرج مصري وضع 10 أسباب تجعل من سمير غانم أجمد واحد في التاريخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال المخرج المصري عمرو سلامة، إن هناك عشر أسباب، تجعل من الفنان سمير غانم، أجمد واحد في التاريخ.

سلامة قال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك: “عشر أسباب ليه سمير غانم أجمد واحد في التاريخ.

– لإن استحالة يقول جملة من عشر كلمات وماتضحكش.

– لإنه حتى لو كان في فيلم دراما جاد كان بيهرج ومش واخد الموضوع جد.

– لإنه حتى لما مثل أفلام مقاولات خلى بعض أفلام المقاولات تاريخ نتذكره ويتحاكى به.

– لإنه أول فنان مصري يعمل ستاند أب كوميدي، “راجع عشر دقايق كاملة يتكلم فيها بمفرده في مسرحية أهلا يا دكتور عن رحلته لفرنسا”.

– لإنه ضحكنا طول عمرنا وهو عنده شنب.

– لإنه خلى واحد من أفلامك المفضلة فيلم بيمثل فيه أسوأ من مثل على شاشة السينما على الإطلاق… إكرامي. “راجع فيلم يا رب ولد”.

– لإنه خلف دنيا وإيمي.

– لإنه عمل فطوطة وكابتن ميزو.

– لإنه قبل ما يقفل التليفون مع صفاء قال “ماعلش يا حبيبتي علشان في حاجة غريبة دخلت”. “راجع يا رب ولد برضه”، لإنه لما غني موال قال “العريس متين والعروسة متينة”!!! لإنه حتى كان بيهرج بلبسه، وكان بيلبس اللي هو عايزه حتى لو مش لايق على الدور والمكان والزمان.. وماتكسفش يلبس لبس ست عندها بدل صدرها صواريخ.

– لإن أهم مدرسة فلسفية في التاريخ هي فلسفة “سمير غانم”، وتتلخص في “أخرج عن النص” النص اللي الحياة بتحطهولنا، وتبنى فكرة “هرج حتى لو مش وقت التهريج”، ماخدش حاجة جد، وكإنه بيقول بقصة حياته “لو هرجت أو خدت الدنيا جد في الآخر مش هاتفرق”.

واضاف: “سمير غانم مش بس ممثل كوميدي، سمير غانم ظاهرة كونية لن تتكر، وسيقف علماء التطور أمام موهبته، وأعتقد إن بعد سمير غانم البشرية هاتبدأ كجنس بشري في التراجع ثاني.

لو عايزين نقدر الراجل ده ونديله حقه، أحسن حاجة نتبنى فلسفته، ومانخدش حاجة جد، والأهم.. نخرج عن النص.