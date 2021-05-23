ابنة هبة مجدي تخطف الأنظار في أول ظهور لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشر المطرب محمد محسن عبر حسابه على إنستجرام، صور واضحة لابنته التي بدت تشبه والدتها الفنانة هبة مجدي بشكل كبير.



الثنائي كان يحرص على عدم كشف وجهها بشكل واضح في الصور التي قاما بنشرها في السنوات الماضية، حيث نشر محمد محسن أكثر من صورة لابنته دهب عبر حسابه على انستجرام خطفت الأنظار إليها بشدة في أول ظهور لها مع والدها بدون إخفاء ملامحها.

محمد محسن استغل ظهور ابنته معه في الحديث عن معاناته بشكل طريف بسبب رفضها الاقتناع بانتهاء أيام العيد، فكتب محسن تعليقاً قال فيه: دهب مش مقتنعة إن العيد خلص إمبارح ربنا يكتر أعيادنا ويخلي أحبابنا ويحفظ بلادنا، وقد بلغ عدد المعجبين بالصور بعد نشرها بدقائق ما يقارب من 15 ألف متابع.