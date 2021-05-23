حد عايز حاجة؟.. تامر حبيب يستفز الجمهور بتعليق على أزمة الفرح التي أعقبت جنازة سمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - اشتبك السيناريست المصري، تامر حبيب، مع الانتقادات الحادة التي طالت عدد من الفنانين، وعلى رأسهم يسرا وإلهام شاهين ولبلبة بعد ظهورهم في حفل زفاف، في نفس يوم جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

تامر حبيب كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد حضوره الزفاف وردًا على الانتقادات: طيب، أنا فعلاً حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وارجع بالليل علشان اروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي… حد عايز حاجة ؟.

وأضاف: اوصي كل اللي بيحبوني وهايزعلوا عليا، يوم ما اموت ويبقوا حزاني من قلبهم، لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم يعملوها فورًا، وأنا هابقي مبسوط قوي.

وتباينت التعليقات على منشور السيناريست تامر حبيب، بين مؤيد لرأيه ومعارض له. ومن بين المعارضين، هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل، سعيد صالح، التي ردت عليه بتعليق قالت فيه “حقك طبعا و ماحدش عايز منك حاجة.. بس استأذنك لما تكتب بوست تكون عارف انه هينط ترند ويبقى حديث المدينة و ان البوست هيكون سبب للمرة المليون ان الوسط الفنى كله يتشتم .. ابقى بعد اذنك اكتب ان مش كل الوسط الفنى زى بعض.. و ان ده حالك لوحدك او حال القلائل من الوسط .. و ان زى ما فيه ناس خافت يروح عليها فرح الجونة فيه ناس قلبها واجعها اوى و كأن الميت ميتها.. و افتكر ان فيه فنانين قاعدين فى بيوتهم او فى قبورهم بيتهانوا و يتمسح بيهم الأرض لمجرد فكرة السيئة تعم”.

وكذلك أشارت بعض التعليقات إلى أن مثل هذه الردود المتسرعة من الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف، تؤذي مشاعر أسرة الفنان الراحل سمير غانم، وخاصة بناته دنيا وإيمي، خاصة أن والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، لا تزال في وضع صحي صعب، ولم تشارك في الجنازة.