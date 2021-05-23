كيف علق حسن الرداد على حضور بعض الفنانين حفل زفاف عقب جنازة سمير غانم؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - ما زالت أزمة حضور بعض الفنانين حفل زفاف عقب جنازة سمير غانم تتفاعل في ظل الانتقادات التي وجهت لهؤلاء الفنانين.

الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم علق على الأمر من خلال نشر صورة للممثلة هالة صدقي التي كشفت أنها اعتذرت عن حضور حفل زفاف لحالة الحزن التي تحياها.

كما نشر وصورة أخرى من تدوينة كتبها المنتج هشام جمال كشف فيها أن الفنان محمد حماقي أرجع عربون حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه في نفس الليلة.

واكتفى الرداد بالتعليق بإيموجي بيدين متلاصقتين وهي دلالة على الشكر، عبر صفحته بموقع فيس بوك.