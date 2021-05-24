شبيهة دينا الشربيني تخطف الأنظار في حفل عمرو دياب بالجونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار صورة لإحدى الفتيات بحفل الزفاف الذي أحياه الهضبة عمرو دياب في مدينة الجونة ضجة كبيرة نظرا لتشابُهها مع الفنانة دينا الشربيني.

وتسببت تلك الفتاة التي كانت تتواجد بجوار مسرح الحفل وقريبة من عمرو دياب في حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتسائلوا هل هي دينا الشربيني؟ أم فتاة أخرى تُشبهها وفي النهاية تبين أنها فعلا شبيها لها وليست الفنانة نفسها.

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وأثار حفل الزفاف بالأمس حالة من الجدل بسبب حضور كوكبة من نجوم الفن للحفل في نفس يوم وفاة الفنان سمير غانم، فهم لم يكتفوا بالحضور فقط بل قاموا بالرقص على أغاني عمرو دياب الأمر الذى جعل الجمهور يهاجمهم بسبب عدم مراعاة مشاعر أبناء وزوجة النجم الراحل.

من ناحية أخرى يجهز الهضبة لأغنية جديدة يطلقها خلال الفترة القادمة على طريقة السينجل وهي الأغنية التي نشر صورة من كواليسها رفقة الموزع نادر حمدي دون الإعلان عن اسمها.

يذكر أن آخر أغاتي عمرو دياب «الدنيا الحلوة» التي طرحها في رمضان 2021 من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.