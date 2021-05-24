حسن الرداد يوجه تحذيرًا: أرجو عدم التعامل مع هذا الشخص

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه الفنان حسن الرداد تحذيراً لمتابعيه من صفحة على موقع “فيسبوك” ينتحل القائمون عليها صفة زوجته إيمي سمير غانم، ويتابعها أكثر من مليون و600 ألف شخص.

ونشر الرداد عبر “فيسبوك” صوراً من الصفحة المزيفة توضح أسلوب انتحال صفة إيمي سمير غانم، وكتب: أرجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة وتناقل أخبار عن إيمي سمير غانم، حيث إنها صفحة لشخص منتحل شخصية إيمي.

أضاف: إيمي ليس لديها أي صفحة على “فيسبوك” وسوف أتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبة أو صاحب الصفحة”.

ثم نشر الرداد بعدها صورة للحساب، مؤكداً أنه تم إغلاقه وهو بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحل شخصية زوجته.