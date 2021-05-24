سمية الخشاب تدخل عالم أغاني المهرجانات وتجهز مفاجأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير صحفية أن الفنانة المصرية سمية الخشاب بدأت في سرّية تامة التحضير خلال الأيام الماضية لمفاجأة لجمهورها حيث قررت الدخول لأول مرة الى عالم أغاني المهرجانات الشعبية من خلال دويتو يجمعها بمطرب المهرجانات عمر كمال.

كما أكدت التقارير أن سمية وعمر كمال يسجّلان حالياً الأغنية وستكون على طريقة الفيديو كليب، ويتكتم الثنائي عن أي تفاصيل تخص العمل.

وكانت سمية الخشاب قد طرحت أغاني عدة خلال العام الماضي دعمت فيها المرأة العربية، حيث نادت من خلالها بحصول المرأة في الوطن العربي على حقوقها ودعت لمناهضة العنف ضد النساء بوجه عام، ومن بين تلك الأغاني أغنية “أنا عربية” التي لاقت صدى واسعاً في المجتمع العربي.

يُذكر أن سمية الخشاب شاركت في السباق الرمضاني 2021، بمسلسل “موسى”، بطولة النجم محمد رمضان، وشارك فيه عدد من نجوم الفن من بينهم هبة مجدي وسيد رجب ومنذر رياحنة ورياض الخولي، وهو من إخراج محمد سلامة.