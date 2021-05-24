إلهام شاهين تفجر مفاجأة بشأن صور الجونة: حرام عليكم كفاية ظلم

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت الساحة الفنية أمس انتقادات وهجوماً حاداً عبر السوشيال ميديا لفنانات مصر اللائي حضرن حفلي زفاف الجونة والتجمع الخامس ليلاً ورقصن فيهما، بينما كن صباحاً في جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين على الانتقادات التي وجهت لها بسبب حضورها حفل زفاف عثب جنازة سمير غانم.

إلهام قالت: حرام عليكم كفاية ظلم… أنا أعرف في الأصول والواجب ما يصح وما هو عيب ولا يجوز فعله.

وكشفت إلهام توقيت التقاط الصورة التي انتشت لها وقيل إنها من حفل الزفاف قائلة: الصور المنتشرة كانت من عشاء في مطعم في الجونة مع ضيوف من سوريا قبل وفاة الفنان سمير غانم بيوم.. وبمجرد علمنا بخبر وفاة الراحل صديقي وعِشرة عمري وصديق أختي دلال عبد العزيز نزلنا فوراً للقاهرة وحضرنا الجنازة ودفن الجثمان.. الله يرحمه.

وزادت إلهام شاهين في توضيح وكشف حقيقة توقيت التقاط الصورة وتوثيقها قائلة: هذه الصورة المتداولة كانت خلال عشاء في مطعم يدعى noiبالجونة للضيوف أصدقائي الذين أتوا من سوريا خصيصاً لحضور الفرح.. وهذا العشاء قبل خبر الوفاة بيوم..

وتابعت: بمجرد علمنا بوفاة سمير غانم جرينا وأسرعنا على مطار الجونة وحجزنا على أول طائرة للعودة للقاهرة مسرعين، لكي نحضر الجنازة ودفن الجثمان ولإلقاء نظرة الوداع على سمير غانم ولنقف بجوار دنيا وإيمي لآخر لحظة.

وعند سؤال الفنانة إلهام شاهين عن حقيقة تواجد صديقتها ليلى علوي في حفل زفاف الجونة ردت قائلة: ليلى علوي بريئة من الصورة المتداولة ولم تحضر حفل زفاف الجونة.. أنا وليلى في القاهرة إلى الآن منذ عودتنا قبل دفن سمير غانم ولم نغادها إلى الآن.. حيث إننا حضرنا الجنازة والدفنة لآخر لحظة ولم نترك إيمي أو دنيا لحظة.. والصور المتداولة في الجونة قبل خبر الوفاة.