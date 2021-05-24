هند عبدالحليم تشعل مواقع التواصل بإطلالة جذابة بصحبة زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - هند عبدالحليم وزوجها

شاركت الفنانة الشابة هند عبد الحليم جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورة جديدة لها تجمعها مع زوجها.

وظهرت الفنانة هند عبد الحليم في الصورة بصحبة زوجها، مرتدية فستان قصير مكشوف البطن أثناء قضاء عطلة الصيف، وهو ما اثار اعجاب متابعيها.

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يذكر ان الفنانة الشابة هند عبد الحليم، أعلنت منذ أسبوع، عن إصابة والدها الكابتن أحمد عبد الحليم، لاعب كرة القدم المعتزل بنادي الزمالك، وزوجة أخيها وابنته بفيروس كورونا.

وعلقت هند عبد الحليم عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك” قائلة: “بابا ومرات أخويا وبنت أخويا إيجابي كورونا ممكن تدعولهم لو سمحتوا”، داعية لهم بالشفاء “يارب انت الشافي المعافي يارب”.