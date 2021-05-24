نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة والجمهور يعلق: دي ملابس نوم (صور)

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صور جدية لها من خلال جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت الفنانة نسرين أمين ، وظهرت من خلال الصور بإطلالة جريئة وصفها الجمهور بملابس النوم، حيث جاءت التعليقات كالتالي: الهدوم دي هدوم بيت _ اية اللي انتي لبساه ده يافنانة _ هتفضلي طول عمرك جميلة وجديدة.

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و ناحية اخرى تنتظر الفنانة نسرين أمين طرح فيلم “يوم 13” في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصوير منذ أكثر من عام، والعمل يشارك في بطولته أحمد داود، دينا الشربينى، جومانا مراد، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، أحمد زاهر، مجدى كامل جيهان خليل، محمد كيلانى وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.