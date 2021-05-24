ريم البارودي تفجر مفاجأة مدوية بشأن علاقتها بسمية الخشاب

فجرت الفنانة المتألقة ريم البارودي مفاجأة عن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب، حيث أكدت أن العلاقة بينهما تحسنت خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الفنانة ريم البارودي في تصريحات صحفية أن ما بينهما لم يكن خصام ولكنه سوء تفاهم، وذلك بعد أكثر من عامين على تبادلهما تصريحات إعلامية بسبب أحمد سعد.

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وقالت الفنانة ريم البارودي إن علاقتها مع الفنانة سمية الخشاب حاليا جيدة جدا، وفي حالة مصادفتها في أي مكان ستبادر بالسلام عليها.

وكشفت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية سابقة مع برنامج التاسعة، عن تلقيها مكالمة من ريم البارودي عن طريق الماكيير المشترك بينهما، لتهنئتها بمسلسل موسى وبشهر رمضان والعيد.

وقالت سمية الخشاب إنها لا ترغب في استمرار الخلافات مع الآخرين وتشعر أنها حاليا “عصفورة”، لا تحمل الهموم والمشكلات.

كانت العلاقة بين سمية الخشاب وريم البارودي شهدت خلافا كبيرا من قبل بسبب زواج الأولى من الفنان أحمد سعد بعد انتهاء علاقته بالثانية.