بسمة بوسيل تكشف أسرارها ومخططاتها المستقبلية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أوضحت بسمة بوسيل أنها تسعى لتكبير عملها وتوسيع نشاطها، مشيرة إلى أنها ستطرح قريبًا مجموعة جديدة خاصة بالبشرة ضمن خط العناية بالبشرة الذي تمتلكه.

جاء ذلك عند حلولها ضيفة على برنامج Get Real مع كارول، وتحدثت عن حياتها العملية والشخصية.

وأكدت بسمة بوسيل أنها مستمرة في تصميم الأزياء، وهو شغفها بالحياة، وأنها تسعى لتوسيع نشاطها فيه أيضًا، مؤكدة أن كل ما طرحته خلال الفترة الماضية كان على سبيل التعلم والتجربة، والقادم سيشهد احترافية أكبر.

أوضحت بسمة بوسيل أنها حققت النجاح في سن صغيرة، مؤكدة أنها وهي صغيرة كان لديها مخططات مختلفة قليلا عما صارت إليه، من ضمنها أنها تزوجت في سن صغيرة وهو عكس ما كانت تحلم به، ولكنها غير نادمة على هذا الأمر.

أضافت بسمة بوسيل أنها أرادت أن تكبر في العمر لتتزوج في عمر التاسعة والعشرين وتنجب في عمر الثلاثينيات، ولكنها تيقنت أن الأمر اختلف ولا يمكن التخطيط له.

تابعت أنها كانت تتمنى أن تصبح مطربة مشهورة ويعرفها الناس من خلال صوتها، ولكن تفكيرها حاليًا قد تغير، مؤكدة أن لديها الحرية لتصدر البوم غنائي ولكنها لا تريد واستسلمت لفكرة تغير شخصيتها، لاهتمامها ببيتها وأولادها، ولأنها داخل الوسط الفني وتعلم أنها قد تأخرت أيضًا في دخول هذا الوسط.

قالت بسمة بوسيل إن الشهرة مسئولية، ويجب على الشخص المشهور أن يتسم بالعقل والرزانة، لافتة إلى أن الأشخاص العاديين يحزنون لمجرد الحديث السيء عنهم، ما بالك بالشخص المشهور الذي يجب أن يتحمل ويسمع من كل الناس ولا يستطيع التحكم في هذا الحديث وإنهائه.

أوضحت أننا في زمن تتخذ فيه الأشياء السلبية حيزًا واهتمامًا كبيرين، بينما يتم استصغار الأشياء الإيجابية، لذلك فالشهرة مسئولية كبيرة.

أكدت بسمة بوسيل أن الشهرة ليست طموحها ولا تهتم لها، ولا تقصد أبدًا أن يتصدر أي شيء تفعله للتريند مشيرة إلى أنها لا تهتم لذلك.