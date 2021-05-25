كرم بوسين يعترف بعلاقة حب تجمعه بالنجمة هاندة أرتشيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - لاقى مسلسل أنت أطرق بابي، نجاحًا كبيرًا بعد عرضه عربيًا، ولفت بطلا العمل هاندا أرتشيل وكرم بورسين، الانتباه بسبب مشاهد القبل التي أثاروا بها الجدل لاقترابها كثيرًا من الواقعية.

هذه المشاهد بالذات جعلت المشاهدين يخمنون أن علاقة عاطفية نشأت بين النجمين أثناء تصوير المسلسل، غير أن المعلومات لم تكن مؤكدة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكرم بورسين أثناء توقفه في الشارع للرد على أسئلة بعض الصحفيين حول علاقته بهاندا.

وسأله الصحفيون عن تعليقه على الصورة التي انتشرت له مع النجمة التركية وهما ممسكان بيد بعضهما البعض، ليجيب أن نعم هناك علاقة عاطفية تربطهما، وأنه لم يخف الأمر بتاتًا من قبل.

أضاف بورسين أنه لا يدري كيف بدأ الأمر بينهما، فقد كانت علاقة صداقة قوية وقريبة تجمعهما غير أنه لا يعرف ما حدث فجأة لتتحول إلى علاقة عاطفية.