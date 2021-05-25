شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار فقط – سمية الخشاب دوبت المراهقين بفيديو رقص : اجدع من صافيناز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الفنانة سمية الخشاب «ملبن مصر» كما تم تسميتها من جمهورها على السوشيال ميديا مؤخرًا، أن كلمة «الملبن» مكتوب في سيناريو مسلسلها الجديد «موسى» في حوار لمشهد يجمعها بالنجم محمد رمضان تقول له فيه حد يزعل الملبن، كتبه سيناريست العمل ناصر عبدالرحمن، وانه لم يكن مقصود على الاطلاق.

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ونشر جهمور سمية الخشاب فيديو تعليقًا على لقب الملبن تقوم فيها احدى المدرسات على طريقة الجرافيك بتدريس للطلاب درس «الملبن»، وتقول لهم النجمة دي مش نجمة شباك وبس دي نجمة البيبان والاباجورات والبيت كله، دي كمان نجمة شباك القلوب، فااهمين الدرس«.

من جانبها نشرت سمية الخشاب فيديو جديد وهي ترقض بأحدث جلسة تصوير لها، أثارت جدل جمهورها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلقت عليه..كوني حره قويه تشعري بالسعاده الأبدية.

مسلسل موسى إخراج محمد سلامة ويشارك في بطولته عبير صبري ومنذر رياحنة وفردوس عبدالحميد وكوكبة كبيرة من النجوم ويعرض ضمن المارثون الرمضاني 2021.