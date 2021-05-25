شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسود المخرم – اتفرج روبي كسحت الكل وبينت الحتة الضاني البيضا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة روبى عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، الأحد، صورة جديدة لها أثناء استجمامها على أحد الشواطئ.

وظهرت «روبي» أثناء استجمامها على أحد الشواطئ بإطلالة جذابة ومثيرة بـ«كاش مايوه»، وعلقت على الصورة قائلة: «أتمنى أن نعيش الصيف طوال العام».

يذكر أن أغنية «حته تانية» لروبي حققت نجاحًا وتخطت 27 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناة الرسمية لها بموقع «يوتيوب».

كان من المقرر أن تشارك روبي في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «شقة 6» إلا أن التصوير توقف على أن يستكمل الفترة المقبلة.