لاميتا فرنجية تخطف أنظار الجمهور بـإطلالة صيفية على البحر

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة لاميتا فرنجيه جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها.

وبحسب ما جاء في الصورة التب نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت على أحد الشواطئ.

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وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة صيفية أبهرت متابعيها على البحر، حيث علقت على الصورة، قائلة : “الصيف هنا أناقة كاملة”.

جدير بالذكر، أن الفنانة لاميتا فرنجية شاركت مع النجم تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمى 3، كما شاركت النجم رامز جلال فى فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب فى فيلم “محترم إلا ربع”.