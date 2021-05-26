نادين نسيب نجيم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة الشابة نادين نسيب نجيم جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وبحسب ما جاء في الصورة، فقد ظهرت نادين في الصورة بإطلالة ساحرة بفستان أسود قصير وهو ما أثار إعجاب متابعيها.

لاميتا فرنجية تخطف أنظار الجمهور بـإطلالة صيفية على البحر

الزوجة الثانية لـ سمير غانم التي لا يعرفها أحد.. هل لديه أبناء غير دنيا وإيمي

يذكر أن الفنانة نادين نسيب نجيم كشفت عن دورها في مسلسل 2020 الذي يعرض في شهر رمضان، قائلة: إنها تلعب شخصية “سما” النقيب في قوى الأمن الداخلي، وتدخل في صراع كبير بين مهنتها والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه بعد مقتل شقيقها الضابط جبران من جهة، وبين مشاعرها وتعاطفها مع هذه البيئة الشعبية التي جمعتها بـ صافي من جهةٍ أخرى.

مسلسل 2020، تأليف بلال شحادات ونادين جابر، بطولة قصي خولي، كارمن لبّس، فادي إبراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، وبمشاركة رنده كعدي وفؤاد شرف الدين وآخرين.

كما يطل رامي عياش كضيف على العمل من خلال شخصية بارزة، تغير مجرى الأحداث وتبدل من مسار الحكاية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلتقي فيها نادين نسيب نجيم مع بطل العمل قصي خولي، وسبق أن قدما معاً مسلسل “خمسة ونص”.