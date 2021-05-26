ياسمين عبد العزيز تتحول إلى رجل في صورة صادمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - صورة صادمة نَشَرَتها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشفت عن شبه أحد الأشخاص الشديد بها.

تلك الصورة التي نشرتها الفنانة ياسمين عبد العزيز فاجأت بها متابعيها، حيث بدت فيها بملامح رجل ذي شارب وذقن وشعر قصير، الأمر الذي سَبّب دهشة وصدمة لمتابعيها تبعت ذلك بسخرية منهم.

وأرفقت ياسمين عبد العزيز الصورة بتعليق ساخر، قائلة: ياسين عبد العزيز



وقد استخدمت ياسمين أحد فلاتر تطبيق سناب شات لتحويل شَكلها إلى رجل، حيث عَلّق زوجها النجم أحمد العوضي على الصورة قائلاً: لا ده أنت على الله حكايتك بجد.

وسرعان ما لاقت الصورة تفاعل الآلاف من المتابعين، والتعليقات الساخرة، التي جاء من بينها: «يا واد يا بت»، و«بقت وحش الكون بحق وحقيقي»، و«مكنش لازم أبداً تغسلي وشك يا ياسمين»، و«ما كفاية عمليات بقى يا ياسمين».

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «اللي مالوش كبير» مع زوجها أحمد العوضي، الذي حَقّق نجاحاً كبيراً، وبمشاركة خالد الصاوي وتأليف عمرو محمود ياسمين وإخراج مصطفى فكري.