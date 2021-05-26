تفاصيل سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن تعرض فيلتها للسرقة، حيث حاول أحد اللصوص تسلق السور الخاص بمنزلها وذلك في وقت متأخر من فجر اليوم.

وتم القبض على المتهم وهو يحاول تسلق السور للدخول إلى الفيلا وسرقتها، وجرى تسليمه إلى قسم الشرطة التابع له الفيلا.

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وبعد القبض على المتهم، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة سرقة فيلا إلهام شاهين، مع المتهم الذي ضبطه الحارس الخاص بالفيلا.

بداية القصة بإلقاء خفير فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، القبض على عاطل، أثناء محاولته التسلق للفيلا من أحد الأسوار بهدف سرقتها، وسلّمه لقسم الشرطة الذي يقع في دائرته المنزل والذي بدأ التحقيق مع المتهم.

وفور القبض على المتهم، كشفت التحريات المبدئية عن أنّه عاطل وله سجل جنائي، وجرى اتهامه أكثر من مرة في قضايا سرقة، وصدر ضده أحكام قضائية فيها، لتقرر النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات تمهيدًا لإحالته للمحاكمة فور الانتهاء من التحقيقات.

وكشفت التحريات عن أنّ الشاب عمره 22 عامًا، وسبق اتهامه في 3 قضايا آخرهما سرقة موتور بمنطقة كرداسة.