أول ظهور للفنان شريف الدسوقي بعد عملية بتر ساقه (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك المهندس إبراهيم الفرن، مهندس إضاءة وأحد أصدقاء الفنان شريف الدسوقي صورة للأخير من داخل المستشفى، حيث يتلقى علاجه بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقله إلى مستشفى دار الشفاء، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وعلّق المهندس إبراهيم الفرن على الصورة التي جمعته بشريف، ونشرها عبر حسابه على فيس بوك: «الحمد لله رب العالمين»، حيث بدا شريف في الصورة مبتسما وبصحة نفسية جيدة.

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وتم نقل الفنان شريف دسوقي مساء أمس الثلاثاء، من مستشفى الإسكندرية حيث خضع لجراحة لبتر ساقه، إلى مستشفى دار الشفاء في القاهرة، بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.