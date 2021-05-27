سمية الخشاب تكشف لأول مرة كواليس صلحها مع ريم البارودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمية الخشاب وريم البارودي

كشفت الفنانة سمية الخشاب تفاصيل الصلح بينها وبين الفنانة ريم البارودي، حيث قالت إنها قبلت بالفعل الصلح معها.

ومن خلال تصريحات صحفية، قالت الفنانة سمية الخشاب: “تفاجأت في بداية شهر رمضان بقيام الماكيير الخاص بي بإعطائي التليفون؛ حيث أبلغني ان هناك شخصا يريد التحدث معي”.

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تابعت: “وجدتها ريم البارودي وهنأتني بشهر رمضان وطلبت مني أن أسامحها وبالفعل سامحتها “.

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها، مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وذلك عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت عليها: “يا ندامة #أوعدك #ملبن_مصر”.

وأعلن الفنان عمر كمال، عن تعاون بينه وبين الفنانة سمية الخشاب، ونشر صورة له برفقتها، عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق علها: “أوعدك، سمية الخشاب – عمر كمال”.

يذكر أن اخر أعمال سمية الخشاب هو مسلسل “ موسى” وكان في رمضان الماضي مع النجم محمد رمضان