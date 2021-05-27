لجنة لحصر ثروة هيفاء وهبي ومدير أعمالها المتهم بالاختلاس

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحالت محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر، ملف قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة هيفاء وهبي في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة محمد وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال هيفاء أثناء فترة حصول وزيري على وكالة إدارة أعمالها.

المحكمة رفضت إطلاق سراح وزيري ولو بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما وأن وزيري تمت إدانته في حكم أول درجة بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء وهبي، وتقدم باستئناف على الحكم، وحال قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لهيفاء وهبي بالحصول على أموالها المنهوبة.

كما حرر ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، محضرا جديدا ضد وزيري برقم 3666 لسنة 2020 إداري الدقي، يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته هيفاء وهبي، كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبد الرحمن بالشهادة الزور على عقد الزواج العرفي.

وقدم المحامي قنطوش إقرارا من المدعو خالد عبد العزيز بأنه كان قد طلب منه وزيري الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور ولكنه رفض لأنه لا يعلم أي شيء عن زواج الطرفين.

وسبق أن أكد محامي هيفاء وهبي ياسر قنطوش أن القضية كانت كبيرة وتداعياتها ومستنداتها كبيرة بشكل غير عادي، وقال عبر برنامج “The Insider”: موضوع أنه يأخذ براءة استحالة لأن الواقعة ثابتة بأقوال وشهود وتسجيلات وتحريّات فاستحالة يحصل البراءة.