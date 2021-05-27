أغرب رسالة غزل لمنة عرفة ومجدي الهواري يعلق ساخرا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة منة عرفة ترند الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أغرب رسالة غزل مرسلة إليها من خطيبها.

المخرج مجدي الهواري علق على الرسالة مبديا دهشته من الطريقة الجديدة للتعبير عن الحب عبر السوشيال ميديا.

الرسالة تم نشرها عبر حساب خطيب منة عرفة محمود المهدى على إنستجرام، وقال تعليقا على صورة لهما: ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة، لترد منه عرفة قائلة: امييييييين يااااا رب.

وسخر المخرج مجدي الهواري من الطريقة الجديدة للغزل ووجه تعليقا مباشرا إلى منة عرفة عبر حسابه الموثق بموقع إنستجرام قائلا: مش فاهم قصده يعني تتجوزوا !!! ولا قصده تغسلوها في مغسلة واحدة اللي في اول الشارع عموماً كده كده الابيض يبقي لوحده مبروك حبيبتي.