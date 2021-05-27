اتفرج – مي عمر تتعري امام الجمهور و توريهم الدلع

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

وتألقت مي عمر بإطلالة جديدة مثيرة، مرتدية تيشيرت ابيض “هاف ستومك”،وهوت شورت جينز وانهالت عليها بعض التعليقات من متابعيها وجمهورها البعض بالايجابي والآخر بالسلبي ، معلقين :” إطلالة جريئة”.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت علي الظهور بدون مكياج والاكتفاء بارتداء نظارة شمسية وبرنيطة.

يذكر أن أخر أعمال مي عمر هو مسلسل (نسل الأغراب) من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، إدوارد، منة فضالي، فردوس عبد الحميد، أحلام الجريتلي، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي وملك أحمد زاهر.