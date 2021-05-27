موجة من الجدل والسخرية بسبب صورة لياسمين عبد العزيز مع زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسبّبت صورة نشرتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها في “إنستجرام” في سخرية عدد كبير من متابعيها منها.

ونشرت ياسمين الصورة التي تجمعها بزوجها في محاولة منها لتبشيه علاقتهما بعلاقة الأسد بلبؤته، ورأى البعض أن هذا التشبيه غير ملائم.

وأثارت ياسمين عبد العزيز موجة من الجدل بهد نشرها الصورة، وبدأت التعليقات الساخرة من متابعيها تنهال على الصورة.

وكان الفنان أحمد العوضي قد ردّ على شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، في تصريحات قال فيها: غير صحيح بالمرة، حد يسيب حياته، يبدو أن من أطلقوا هذه الشائعة ناس فاضية”، مؤكداً أنه لا يمكنه الردّ على كل شائعة تطارده، لأنه لو فعل ذلك فسيضطر للحديث كل يوم، لأن الشائعات تطارده بصفة يومية.