فيفي عبده تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد العملية

عدن - ياسمين عبد العظيم - فيفي عبده

ظهرت الفنانة فيفي عبده لأول مرة بعد فترة طويلة من تدهور حالتها الصحية وخضوعها لعملية جراحية مؤخراً نتيجة خطأ طبي.

وشاركت فيفي عبده الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام كشفت فيه تطورات حالتها الصحية بعد العملية الجراحية.

وقالت فيفي عبده أنها بدأت في التعافي والمشي، معلقة : أنا رجعت تاني يا جماعة الحمد لله لازم الدنيا تمشي.. وبشكر ربنا هذا بفضل دعاكم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله باقي حاجة صغيرة وأرجع تاني اونلاين بحبكم اوي.