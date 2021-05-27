شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – اتفرج روبي بترقص رانيا يوسف على وحده ونص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، يُظهر رقص الفنانة رانيا يوسف مع إحدى صديقاتها على أغنية حتة تانية للفنانة روبي.

وأثارت رانيا يوسف بهذا الفيديو، الجدل من جديد، حيث ظهرت مرتدية فستانًا صيفيًا قصيرًا بنقشة التايجر، بمزيج من اللونين الأسود والبني، مفتوح من الصدر على شكل علامة V ومفتوح من الظهر.

ومؤخراً، أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف موجة تفاعل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد مشاركتها جمهورها صورة لها وهي في لبنان.

وظهرت رانيا في الصورة وهي مرتدية فستان شبه محتشم، بألوان عديدة، مما دفع بعض المغردين للتساؤل، لماذا الفستان بهذا الشكل؟