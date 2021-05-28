أول ظهور لـ ياسمين عزت التي هاجمها أحمد فلوكس (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الرياضية المعتزلة ياسمين عزت، نجمة فريق كرة السلة السابقة بالنادي الأهلي.

وأشار النشطاء إلى أن السيدة ياسمين عزت هي التي أشار إليها الفنان أحمد فلوكس في منشوره والذي علق من خلاله على الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة سنة.

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وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال الفنان أحمد فلوكس: “عجبني أوي الحملة اللي الأستاذة عملاها عليا، شوية تخلي انتيمها وشوية هي.. واللي مضحكني أن المحامي بتاعها اللي بياخد أحكام من الدرجة الأولى فقط زي حكم ويطلع يشهر بالناس ويجي في حكم نهائي يا عيني يخسر زي ما عمل في قضية الطيار بالظبط.. طلع أول درجة قلك ده حكم نهائي ويا عيني بعد كده لبس في 6 مليون”.

وتابع “فلوكس”: “المهم عجباني أوي الحملة اللي انتي عملاها ولسه انا عارف بعد ما اثبت علاقتك بوكيل النيابة في التفتيش القضائي واتجنب كل القضايا اللي انتي كنتي رافعها على حس وكيل النيابة اللي حضرتك على علاقة به.. شغالة دلوقتي علاقات عشان تحبسيني ده بعدك”.

وربط الجمهور منشور الفنان أحمد فلوكس بزوجته السابقة ياسمين عزت، والتي كان قد تزوجها قبل الفنانة هنا شيحة إلا أنه انفصل عنها بعد وقت قصير من زواجهما.