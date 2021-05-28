انت الان تتابع خبر شاهد ردة فعل ولي عهد دبي "الشيخ حمدان" بعد أن شاهد سيارة تحمل لوحة... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - حيفة المرصد : نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، مقطع فيديو يرحب من خلاله بالمواطنين السعوديين في الإمارات.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه الشيخ “حمدان” من داخل سيارته، لحظة رصده مركبة بلوحة سعودية، وعلق قائلًا: “مرحبا في ذمتي في داركم”.
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جدير بالذكر أن الإمارات حلت في المرتبة الثانية بقائمة الدول التي سافر إليها المواطنين السعوديين منذ قرار رفع تعليق السفر إلى الخارج.
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