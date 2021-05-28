انت الان تتابع خبر بيان خطير للتحالف العربي يهدد اليمنيين: إما الصمت على ما يجري في... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصدر التحالف العربي قبل قليل بياناً للتعليق على ما يجري في جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب.

ونفى التحالف نفياً قاطعاً الأنباء التي أشارت إلى قاعدة إماراتية قيد الإنشاء في الجزيرة لكنه ذيل بيانه بالإشارة إلى الغارات الفاعلة للتحالف في مارب.

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وقال التحالف إنه مشغول بالغارات على مواقع الحوثيين في مارب، لكن هذا التعليق استفز كثيراً من اليمنيين ومن بينهم المحلل السياسي محمد المقبلي، كما رصد سياج بوست، حيث قال إن هذا التعليق بمثابة تهديد ضمني لليمنيين، فإما أن تسكتوا على ما يجري في ميون أو سنوقف غاراتنا على الحوثيين وسنترك مارب دون إسناد جوي.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد كشفت عن إنشاء الإمارات قاعدة جوية في ميون مكونة من مدرج و3 حظائر للطائرات، ما يضع الأمن القومي اليمني في خطر.

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