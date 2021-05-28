انت الان تتابع خبر عاجل.. انقلاب عسكري يحدث الآن في عاصمة خليجية وقوات مسلحة تحاصر مبنى... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة العراقية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الخضراء الحكومية بعد أنباء عن اعتزام قوات الحشد الشعبي تنفيذ انقلاب عسكري عليها.

وقال مراسل RT، إن “عجلات ومدرعات عسكرية وصلت إلى المنطقة الخضراء حيث مقر رئيس الحكومة والبعثات الدبلوماسية ومجلسي الوزراء والنواب، الإضافة إلى رئاسة الجمهورية”.

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وأضاف: “شوهدت مدرعات عسكرية وصلت إلى المنطقة الخضراء، وتعزيزات أمنية بالقرب من مكتب رئيس الحكومة في منطقة العلاوي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت المصادر، بأن الحشد الشعبي يطوق المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد ويسيطر على بوابات الدخول والخروج فيها.

وأفاد مصدر في هيئة الحشد الشعبي، بأن أمن الحشد سيتسلم القيادي المعتقل قاسم مصلح، مع استمرار التحقيقات معه من قبل لجنة مشتركة.

وأعلن مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح من قبل قوة “خاصة”.

يذكر أن قاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في الحشد الشعبي، وكان مقربا من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

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