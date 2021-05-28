انت الان تتابع خبر عمان تحترق: مواطنون يقطعون الطرقات ويهاجمون المقرات الحكومية... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت شرطة عُمان، اليوم الخميس، عن القبض على العشرات ممن نفذوا عمليات اعتداء على المارة والممتلكات.

وأشارت شرطة عمان في تغريدة على حسابها على موقع “تويتر”، إلى إيقاف عدد من الأشخاص لتورطهم في قطع الطرق والاستيلاء على مركبات النقل والاعتداء على المارة والشروع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة ومنها المحلات التجارية.





وأوضحت أن بعضهم عمد إلى السطو على محلات وإضرام النار فيها، مبينة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

فيما شاركت صورا تظهر عشرات الأشخاص يقطعون الطريق، ويعرقلون سير المركبات في إحدى مناطق السلطنة.

وكانت سلطنة عمان أعلنت عن تنفيذ مبادرات تشغيليّة عدة تهدف إلى توظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام.