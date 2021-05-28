أول لقطات من قبر سمير غانم بعد أسبوع من وفاته (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد مرور أسبوع على وفاته، زارت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي قبر الفنان الراحل سمير غانم، بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وبدت على كل منهما علامات الحزن.

ووفقًا لما جاء في تقارير فنية، فقد استغرقت الزيارة حوالى نصف الساعة دخل فيها كل من إيمى وحسن الرداد مدفن الراحل سمير غانم وقاما بقراءة القرآن ودعا له وانتظرا قليلاً ثم رحلا فى صمت.

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ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، الخميس 20 مايو ، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى من خلل بظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.