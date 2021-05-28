هبة مجدي تشعل مواقع التواصل بـ «إطلالة ناعمة» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة هبة مجدي جمهورها ومتابعيها عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هبة مجدي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عدة صور ظهرت فيها بإطلالة بريئة.

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وظهرت في الصور مرتدية فستان أزرق مطبع بالنجوم وسط الورود في ديكور منزل بسيط، ما أثار إعجاب متابعيها، وتفاعل الكثير معها من خلال التعليقات على الصور.

يذكر أن هبة مجدي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “موسى” للنجم محمد رمضان وجسدت دور شقيقته في المسلسل.

وشارك في بطولة المسلسل الفنانة سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

ودارت أحداث المسلسل في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.