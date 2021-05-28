انت الان تتابع خبر نبأ يهز المملكة: ضابط بمصلحة السجون السعودية يساوم زوجة سجين على... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، اليوم الخميس، عن تفاصيل قضايا إقامة ضابط سعودي علاقة غير شرعية مع زوجة سجين، وطلب موظف قضائي "رشوة جنسية".

وأفادت الهيئة -بحسب وكالة أنباء "واس" بصدور حكم ابتدائي بإدانة موظف بإحدى المحاكم باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية من خلال محاولته تكوين علاقات غير شرعية، ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.

شاهد.. إعصار مرعب ما بين السماء والأرض يضرب مكة المكرمة.. وإطلاق تحذيرات للأهالي

# نبأ يهز المملكة: ضابط بمصلحة السجون السعودية يساوم زوجة سجين على علاقة معه مقابل تحسين ظروف اعتقال زوجها.. والملك سلمان ينزل بحقه أقسى عقوبة

نبأ صاعق: مذيعة الجزيرة الحسناء "علا الفارس" تفضح "شارب بول" حاكم عربي وتنشر فيديو مخزي له (شاهد)

# بالصور.. عمان تهتز بعد سقوط أول قتيل في انتفاضة "صحار" .. والمتظاهرون يرفعون لأول مرة شعارات تطالب بإسقاط السلطان هيثم

# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة

بسبب جسدها المغري للاعبين.. إستبعاد الحكمة التونسية...

متحرش جده: شاب يحاول اغتصاب امرأة مسنة بين زحام...

شاهد.. حسناء إماراتية تثير استغراب الإماراتيين بسبب...

شاهد.. يسرا في وصلة رق "ساخنة" مباشرة بعد مغادرتها...

بالصورة: فتاة عربية تتحدى أردوغان وتخلع كامل ملابسها...

مودل روز تتفاجأ في بث مباشر بدخول شاب وفي وضعية فاضحة...

شاهد.. فضيحة جديدة تلاحق هند القحطاني بسبب ثري قطري...

شاهد.. نادين نجيم لم تصبر على مرور أيام بعد رمضان...

مصري يضبط زوجته "الخائنة" في أحضان عمه بحيلة ماكرة...

مراهقات سعوديات يفاجئن الناس بعمل صادم وجريء وسط...

بنت تحشش بنهار رمضان: فيديو قلب السعودية رأساً على عقب لفتاة مع شباب...

في رسالة مسربة وفاضحة.. شقيقة محمد رمضان تطلب منه أن...

رهف القنون تفعلها وتنشر صورة

متحرش في امه: سعودي يدخل على أمه المطبخ ويتحرش بها ويصور عملية التحرش...

شاهد.. الفنانة شيماء سيف تقبل طفل بطريقة جنسية فاضحة في هذا المقطع.....

وفي سياق ذي صلة، أشارت إلى "صدور حكم قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي".

وأوضحت أن رجل الأمن "طلب تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف (وافدة) وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن".

وأكدت "مكافحة الفساد"، أنه "تم معاقبته بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30.000 ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعدًا بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30.000 ريال".

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.