انت الان تتابع خبر نبأ يهز المملكة: ضابط بمصلحة السجون السعودية يساوم زوجة سجين على... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - كشفت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، اليوم الخميس، عن تفاصيل قضايا إقامة ضابط سعودي علاقة غير شرعية مع زوجة سجين، وطلب موظف قضائي "رشوة جنسية".
وأفادت الهيئة -بحسب وكالة أنباء "واس" بصدور حكم ابتدائي بإدانة موظف بإحدى المحاكم باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية من خلال محاولته تكوين علاقات غير شرعية، ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
|شاهد.. إعصار مرعب ما بين السماء والأرض يضرب مكة المكرمة.. وإطلاق تحذيرات للأهالي
# نبأ يهز المملكة: ضابط بمصلحة السجون السعودية يساوم زوجة سجين على علاقة معه مقابل تحسين ظروف اعتقال زوجها.. والملك سلمان ينزل بحقه أقسى عقوبة
نبأ صاعق: مذيعة الجزيرة الحسناء "علا الفارس" تفضح "شارب بول" حاكم عربي وتنشر فيديو مخزي له (شاهد)
# بالصور.. عمان تهتز بعد سقوط أول قتيل في انتفاضة "صحار" .. والمتظاهرون يرفعون لأول مرة شعارات تطالب بإسقاط السلطان هيثم
# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة
وفي سياق ذي صلة، أشارت إلى "صدور حكم قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي".
وأوضحت أن رجل الأمن "طلب تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف (وافدة) وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن".
وأكدت "مكافحة الفساد"، أنه "تم معاقبته بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30.000 ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعدًا بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30.000 ريال".
أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.