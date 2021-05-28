انت الان تتابع خبر اكتشفوا بعد 50 عاماً أن اتجاه المسجد ليس نحو القبلة.. صدمة لأهالي... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات المحلية في مقاطعة أيدن التركية اتخذت قرارا بإعادة بناء مسجد المدينة، وذلك بسبب خلل وخطأ علمي دام لأكثر من 50 عاما.

شاهد.. إعصار مرعب ما بين السماء والأرض يضرب مكة المكرمة.. وإطلاق تحذيرات للأهالي

# نبأ يهز المملكة: ضابط بمصلحة السجون السعودية يساوم زوجة سجين على علاقة معه مقابل تحسين ظروف اعتقال زوجها.. والملك سلمان ينزل بحقه أقسى عقوبة

نبأ صاعق: مذيعة الجزيرة الحسناء "علا الفارس" تفضح "شارب بول" حاكم عربي وتنشر فيديو مخزي له (شاهد)

# بالصور.. عمان تهتز بعد سقوط أول قتيل في انتفاضة "صحار" .. والمتظاهرون يرفعون لأول مرة شعارات تطالب بإسقاط السلطان هيثم

# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة

بسبب جسدها المغري للاعبين.. إستبعاد الحكمة التونسية...

متحرش جده: شاب يحاول اغتصاب امرأة مسنة بين زحام...

شاهد.. حسناء إماراتية تثير استغراب الإماراتيين بسبب...

شاهد.. يسرا في وصلة رق "ساخنة" مباشرة بعد مغادرتها...

بالصورة: فتاة عربية تتحدى أردوغان وتخلع كامل ملابسها...

مودل روز تتفاجأ في بث مباشر بدخول شاب وفي وضعية فاضحة...

شاهد.. فضيحة جديدة تلاحق هند القحطاني بسبب ثري قطري...

شاهد.. نادين نجيم لم تصبر على مرور أيام بعد رمضان...

مصري يضبط زوجته "الخائنة" في أحضان عمه بحيلة ماكرة...

مراهقات سعوديات يفاجئن الناس بعمل صادم وجريء وسط...

بنت تحشش بنهار رمضان: فيديو قلب السعودية رأساً على عقب لفتاة مع شباب...

في رسالة مسربة وفاضحة.. شقيقة محمد رمضان تطلب منه أن...

رهف القنون تفعلها وتنشر صورة

متحرش في امه: سعودي يدخل على أمه المطبخ ويتحرش بها ويصور عملية التحرش...

شاهد.. الفنانة شيماء سيف تقبل طفل بطريقة جنسية فاضحة في هذا المقطع.....

ونشرت وكالة "تركيا أونلاين" على صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السلطات المحلية في مقاطعة أيدن اتخذت قرارا بإعادة بناء وتوجيه بوصلة المسجد في المدينة، وذلك بعد خطأ دام لأكثر من 49 عاما.

facebook facebook

وبحسب الوكالة، فالخطأ في اتجاه القبلة كان بنحو 45 درجة ولم يلاحظ أحد ذلك خلال كل هذه السنوات.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية البناء والتوجيه ستشمل توسعة للمجسد وتجديد كل مستلزماته.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.