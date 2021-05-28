انت الان تتابع خبر اكتشفوا بعد 50 عاماً أن اتجاه المسجد ليس نحو القبلة.. صدمة لأهالي... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - ذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات المحلية في مقاطعة أيدن التركية اتخذت قرارا بإعادة بناء مسجد المدينة، وذلك بسبب خلل وخطأ علمي دام لأكثر من 50 عاما.
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ونشرت وكالة "تركيا أونلاين" على صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السلطات المحلية في مقاطعة أيدن اتخذت قرارا بإعادة بناء وتوجيه بوصلة المسجد في المدينة، وذلك بعد خطأ دام لأكثر من 49 عاما.
وبحسب الوكالة، فالخطأ في اتجاه القبلة كان بنحو 45 درجة ولم يلاحظ أحد ذلك خلال كل هذه السنوات.
وأشارت الوكالة إلى أن عملية البناء والتوجيه ستشمل توسعة للمجسد وتجديد كل مستلزماته.
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