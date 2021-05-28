لن تصدق ما حدث لـ دنيا وإيمي في أول زيارة لقبر سمير غانم (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد زيارة الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها إيمي لقبر والدهما الفنان الراحل سمير غانم.

ووفقًا لما جاء في الفيديو، فقد شعرت النجمتان بالصدمة من أول زيارة لقبر والدهما، حيث خرجتها مسرعتين من المدفن بشكل لافت.

هبة مجدي تشعل مواقع التواصل بـ «إطلالة ناعمة» (اتفرج)

أول لقطات من قبر سمير غانم بعد أسبوع من وفاته (اتفرج)

بعد مرور أسبوع على وفاته، زارت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي قبر الفنان الراحل سمير غانم، بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وبدت على كل منهما علامات الحزن.

ووفقًا لما جاء في تقارير فنية، فقد استغرقت الزيارة حوالى نصف الساعة دخل فيها كل من إيمى وحسن الرداد مدفن الراحل سمير غانم وقاما بقراءة القرآن ودعا له وانتظرا قليلاً ثم رحلا فى صمت.