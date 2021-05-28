بعد رحيل سمير غانم.. الموت يفجع الوسط الفني في وفاة فنان شهير

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان الكبير مفيد عاشور وفاة المخرج ضياء فهمي، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومن خلال صورة نشرها للمخرج ضياء فهمي، فقد علق «عاشور»، على الصورة قائلًا: «وداعًا صديقي المخرج الكبير ضياء فهمي، رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، وداعًا يا ابن الأصول والرجولة، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة».

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المخرج ضياء فهمي قدم عددًا من الأعمال الدرامية، أبرزها: «طيري يا طيارة، أيامنا، بيت الزعفراني، أولاد وبنات»، وشارك كمساعد مخرج في أعمال مهمة، بينها «الحاوي، نصف ربيع الآخر».