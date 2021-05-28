شكرا لقرائتكم خبر عن بالضيق والملزق – دنيا بطمة عدت رانيا يوسف والشورت كشف المنطقة الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصوروالفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة ناعمة.

وظهرت دنيا بطمة مُرتدية فستانا من اللون الأخضر منقوش، وهو ما أبرز أناقتها، وتركت شعرها منسدلًا عبر ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأبرزت دنيا بطمة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج؛ واختارت الآي شادو والماسكرا والآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما أبرز إطلالتها.

وأعلنت المطربة المغربية، دنيا بطمة، أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، من كلمات “عماد الأسعد”، تمهيدا لطرحها قريبا .

ولفتت دنيا بطمة ، عبر “زووم” لـ برنامج “8 الصبح” ، والمذاع على فضائية “دي إم سي”، إلى أنها تستعد لإطلاق أغنية عراقية أيضا، إلى جانب ألبوم مغربي كامل.