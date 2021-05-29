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الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت جماعة (الحوثيين)، اليوم السبت، تنفيذ هجوم جوي على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثي، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر"، إن "سلاح الجو المُسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين (قاصف 2 كي) وكانت الإصابة دقيقة".

يحدث الآن.. عاصمة عربية ومطارها تتعرض لقصف صاروخي عنيف.. والتلفزيون الرسمي يقطع البث ويذيع البيان رقم 1

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وأضاف: "الإستهداف يأتي في إطار حقنا المشروع والطبيعي في الرد على العدوان (في اشارة إلى عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن) وحصاره المتواصل على شعبنا".

ومساء الجمعة، نقلت وسائل إعلام سعودية، عن التحالف إن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرتين مُسيرتين مفخختين أطلقتهما المليشيات باتجاه خميس مشيط والمنطقة الجنوبية في المملكة.

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