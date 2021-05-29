يحدث الآن: أول وزير سعودي يباغت الملك سلمان ويأمر بتركيب مكبرات...

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الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية قبل قليل تعميماً بتركيب سماعة خارجية لنقل صوت الخطيب في صلاة الجمعة والعيدين للصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لها.
ووجهت الوزارة منسوبي الجوامع والمساجد المساندة في صلاة الجمعة بمناطق المملكة باستخدام سماعة خارجية على حائط الجامع باتجاه المصلين في الصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لإسماعهم صوت الخطبة والصلاة.
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وأشارت الوزارة إلى أن التعميم الصادر بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، ساري العمل به وهو مبني على تحقيق المقاصد الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة النبوية.
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