انت الان تتابع خبر الجمهورية اليمنية توجه دعوة عاجلة لكافة المغتربين اليمنيين في... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دعت اليمن رعاياها في المملكة العربية السعودية للاستفادة من الأوضاع لمخالفي نظام التستر التجاري الذي سمحت به المملكة للمقيمين فيها.

وطالبت وزارة شؤون المغتربين اليمنية في بيان لها حصل موقع "سياج بوست" على نسخة منه، جميع المغتربين المقيمين بالمملكة العربية السعودية الاستفادة من فترة تصحيح الاوضاع نظام التستر التجاري الذي سمحت به المملكة للمقيمين فيها، والالتزام بالأنظمة والقوانين النافذه وعدم الاستماع للاصوات المتخوفة والمشككة.

يحدث الآن.. عاصمة عربية ومطارها تتعرض لقصف صاروخي عنيف.. والتلفزيون الرسمي يقطع البث ويذيع البيان رقم 1

# السعوديون يتناقلون التهاني والتبريكات بسبب هذا الخبر السعيد الذي أسعد قلب الملك سلمان

نبأ صاعق: أول وزير سعودي يباغت الملك سلمان ويأمر بتركيب مكبرات الصوت فوق المساجد.. والصدمة في منصبه

# بالصور.. عمان تهتز بعد سقوط أول قتيل في انتفاضة "صحار" .. والمتظاهرون يرفعون لأول مرة شعارات تطالب بإسقاط السلطان هيثم

# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة

بسبب جسدها المغري للاعبين.. إستبعاد الحكمة التونسية...

متحرش جده: شاب يحاول اغتصاب امرأة مسنة بين زحام...

شاهد.. حسناء إماراتية تثير استغراب الإماراتيين بسبب...

شاهد.. يسرا في وصلة رق "ساخنة" مباشرة بعد مغادرتها...

بالصورة: فتاة عربية تتحدى أردوغان وتخلع كامل ملابسها...

مودل روز تتفاجأ في بث مباشر بدخول شاب وفي وضعية فاضحة...

شاهد.. فضيحة جديدة تلاحق هند القحطاني بسبب ثري قطري...

شاهد.. نادين نجيم لم تصبر على مرور أيام بعد رمضان...

مصري يضبط زوجته "الخائنة" في أحضان عمه بحيلة ماكرة...

مراهقات سعوديات يفاجئن الناس بعمل صادم وجريء وسط...

بنت تحشش بنهار رمضان: فيديو قلب السعودية رأساً على عقب لفتاة مع شباب...

في رسالة مسربة وفاضحة.. شقيقة محمد رمضان تطلب منه أن...

رهف القنون تفعلها وتنشر صورة

متحرش في امه: سعودي يدخل على أمه المطبخ ويتحرش بها ويصور عملية التحرش...

شاهد.. الفنانة شيماء سيف تقبل طفل بطريقة جنسية فاضحة في هذا المقطع.....

وشددت الوزارة على المغتربين بضرورة تجنب مخالفة القوانين الجديدة للعمل والتجاره والاستثمار في المملكة حتى لا يكونو عرضة للعقوبات الصارمه بعد انتهاء الفتره المحدده، وكذلك ليتمكنو من تنمية أعمالهم وتوسعها وتطويرها بدون اي خوف وقلق وتوفير ظروف الاستقرار والاقامة بالمملكة بالطرق الطبيعيه والمشروعة لحماية حقوقهظ واموالهم بالكامل.

وأكدت الوزارة في بيانها بأن واجبها حماية المغتربين وحماية حقوقهم واموالهم في الخارج بشكل قانوني وستعمل بكل جهودها مع السفاره بالرياض والجهات المختصة المعنية بذالك لتيسير الاجراءات والمتطلبات ومراجعة شروط الإستثمار لبعض الأنشطة والمشاريع المتوسطة التي يمكن ان ينخرط فيها عدد كبير من ابناء الجاليه المعنيين والراغبين بتصحيح أوضاعهم التجاريه والماليه .

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.