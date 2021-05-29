انت الان تتابع خبر حاكم عربي في صدمة بعد إعلان 5 دول عظمى البدء بالتحرك فعلياً لإزاحته... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت أمريكا وعددًا من الدول الأوروبية، بيانًا مشتركًا بشأن الانتخابات الرئاسية السورية، التي انطلقت اليوم الأربعاء في الداخل السوري، ويتنافس فيها الرئيس السوري بشار الأسد مع مرشحين آخرين.

وقال وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في بيان مشترك: “نود أن نوضح أن الانتخابات الرئاسية السورية في 26 أيار/مايو لن تكون حرة ولا نزيهة”، مضيفين “نستنكر قرار نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد بإجراء انتخابات خارج الإطار الموصوف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 “.

يحدث الآن.. عاصمة عربية ومطارها تتعرض لقصف صاروخي عنيف.. والتلفزيون الرسمي يقطع البث ويذيع البيان رقم 1

# السعوديون يتناقلون التهاني والتبريكات بسبب هذا الخبر السعيد الذي أسعد قلب الملك سلمان

نبأ صاعق: أول وزير سعودي يباغت الملك سلمان ويأمر بتركيب مكبرات الصوت فوق المساجد.. والصدمة في منصبه

# بالصور.. عمان تهتز بعد سقوط أول قتيل في انتفاضة "صحار" .. والمتظاهرون يرفعون لأول مرة شعارات تطالب بإسقاط السلطان هيثم

# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة

بسبب جسدها المغري للاعبين.. إستبعاد الحكمة التونسية...

متحرش جده: شاب يحاول اغتصاب امرأة مسنة بين زحام...

شاهد.. حسناء إماراتية تثير استغراب الإماراتيين بسبب...

شاهد.. يسرا في وصلة رق "ساخنة" مباشرة بعد مغادرتها...

بالصورة: فتاة عربية تتحدى أردوغان وتخلع كامل ملابسها...

مودل روز تتفاجأ في بث مباشر بدخول شاب وفي وضعية فاضحة...

شاهد.. فضيحة جديدة تلاحق هند القحطاني بسبب ثري قطري...

شاهد.. نادين نجيم لم تصبر على مرور أيام بعد رمضان...

مصري يضبط زوجته "الخائنة" في أحضان عمه بحيلة ماكرة...

مراهقات سعوديات يفاجئن الناس بعمل صادم وجريء وسط...

بنت تحشش بنهار رمضان: فيديو قلب السعودية رأساً على عقب لفتاة مع شباب...

في رسالة مسربة وفاضحة.. شقيقة محمد رمضان تطلب منه أن...

رهف القنون تفعلها وتنشر صورة

متحرش في امه: سعودي يدخل على أمه المطبخ ويتحرش بها ويصور عملية التحرش...

شاهد.. الفنانة شيماء سيف تقبل طفل بطريقة جنسية فاضحة في هذا المقطع.....

وأضاف البيان “يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، لكي تكون الانتخابات ذات مصداقية، يجب السماح لجميع السوريين بالمشاركة، بما في ذلك النازحون السوريون واللاجئون وأفراد الشتات، في بيئة آمنة ومحايدة”.

وتابع البيان “بدون هؤلاء لا تؤدي هذه الانتخابات المزورة أي تقدم نحو تسوية سياسية”.

وأضاف الوزراء في البيان “نحث المجتمع الدولي على الرفض القاطع لهذه المحاولة من قبل نظام الأسد لاستعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والمشاركة بشكل هادف في العملية السياسية، التي تيسرها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع”.

وتجرى الانتخابات الرئاسية السورية في 26 أيار/ مايو الجاري، فيما صوت السوريون بالخارج عليها الخميس الماضي، وسيخصص 12 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.